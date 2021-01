Il leader dei senatori repubblicani McConnell vuole l'impeachment di Trump (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Finalmente qualcosa si muove. Si chiama Mitch McConnell ed è il leader dei senatori repubblicani. Ha detto ad alcuni collaboratori che a suo avviso Donald Trump ha commesso reati da impeachment e che ... Leggi su globalist (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Finalmente qualcosa si muove. Si chiama Mitched è ildei. Ha detto ad alcuni collaboratori che a suo avviso Donaldha commesso reati dae che ...

