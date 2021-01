Il Governo approva il Recovery Plan da 210 miliardi. Ma soffiano venti di crisi senza un perché. Renzi porta l’Italia nel baratro (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Iv provoca ancora sul Mes, ma non ostacola, astenendosi, l’approvazione del Recovery Plan. Il Cdm chiamato a dare il via libera al Piano di Ripresa e Resilienza arriva alla fine di un’ennesima giornata segnata da tensioni alle stelle. La bomba la sgancia Palazzo Chigi intorno a mezzogiorno: “Se il leader di Iv Matteo Renzi si assumerà la responsabilità di una crisi di Governo in piena pandemia, per il presidente Giuseppe Conte sarà impossibile rifare un nuovo esecutivo con il sostegno di Iv”. Un messaggio che non lascia spazio ad equivoci. Il premier vuole uscire dall’angolo dove sembra averlo spinto l’ex Rottamatore e lancia il suo guanto di sfida. Immediatamente il pensiero corre alla tentazione del premier tante volte accarezzata di sfidare Renzi in aula, ovvero di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Iv provoca ancora sul Mes, ma non ostacola, astenendosi, l’zione del. Il Cdm chiamato a dare il via libera al Piano di Ripresa e Resilienza arriva alla fine di un’ennesima giornata segnata da tensioni alle stelle. La bomba la sgancia Palazzo Chigi intorno a mezzogiorno: “Se il leader di Iv Matteosi assumerà la responsabilità di unadiin piena pandemia, per il presidente Giuseppe Conte sarà impossibile rifare un nuovo esecutivo con il sostegno di Iv”. Un messaggio che non lascia spazio ad equivoci. Il premier vuole uscire dall’angolo dove sembra averlo spinto l’ex Rottamatore e lancia il suo guanto di sfida. Immediatamente il pensiero corre alla tentazione del premier tante volte accarezzata di sfidarein aula, ovvero di ...

Noovyis : (Il Governo approva il Recovery Plan da 210 miliardi. Ma soffiano venti di crisi senza un perché. Renzi porta l’Ita… - BasicLifeSupp : Recovery Plan. Consiglio dei ministri lo approva ma Italia Viva si astiene. Ora la parola al Parlamento che dovrà p… - blogsicilia : Cdm approva Recovery Plan da 210 miliardi, ma Iv si astiene, crisi di governo alle porte - - tvbusiness24 : Avvio cauto per le #Borse europee. Il #Governo italiano è in bilico. Il #Cdm approva il #Recovery Plan, ma Bellanov… - IBadaracco : Oggi scopriamo che #NextGenerationEU il piano marshall de noantri non è altro che nuovo debito e vincolo europeo me… -