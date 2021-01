Il gioco d'azzardo come malattia mentale, a Torino perizia psichiatrica (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il vizio del gioco d’azzardo trattato nelle aule giudiziarie come una vera e propria malattia mentale: una perizia psichiatrica per un caso di ludopatia è stata disposta oggi dal Tribunale di Torino... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il vizio deld’trattato nelle aule giudiziarieuna vera e propria: unaper un caso di ludopatia è stata disposta oggi dal Tribunale di...

SkyTG24 : Torino, perizia in un processo: vizio del gioco d'azzardo trattato come malattia mentale - Angelo79787229 : @BelpietroTweet Il bluf e il gioco d'azzardo è per delinquenti! Non dice il contrario di cio che pensa per volont6… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Torino, perizia in un processo: vizio del gioco d'azzardo trattato come malattia mentale - statodelsud : Torino, perizia in un processo: vizio del gioco d’azzardo trattato come malattia mentale - Pino__Merola : Torino, perizia in un processo: vizio del gioco d’azzardo trattato come malattia mentale -