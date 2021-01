Il gioco d'azzardo come malattia mentale, a Torino perizia psichiatrica (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il vizio del gioco d azzardo trattato nelle aule giudiziarie come una vera e propria malattia mentale: una perizia psichiatrica per un caso di ludopatia stata disposta oggi dal Tribunale di Torino ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il vizio deltrattato nelle aule giudiziarieuna vera e propria: unaper un caso di ludopatia stata disposta oggi dal Tribunale di...

SkyTG24 : Torino, perizia in un processo: vizio del gioco d'azzardo trattato come malattia mentale - Angelo79787229 : @BelpietroTweet Il bluf e il gioco d'azzardo è per delinquenti! Non dice il contrario di cio che pensa per volont6… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Torino, perizia in un processo: vizio del gioco d'azzardo trattato come malattia mentale - statodelsud : Torino, perizia in un processo: vizio del gioco d’azzardo trattato come malattia mentale - Pino__Merola : Torino, perizia in un processo: vizio del gioco d’azzardo trattato come malattia mentale -