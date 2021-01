“Il discorso del re”, stasera in tv il grande cinema inglese da Oscar (Di mercoledì 13 gennaio 2021) “Il discorso del re” è un film del 2010 di Tom Hooper. Grazie ad un cast eccezionale in cui spiccano Geoffrey Rush, Helena Bonham Carter e Colin Firth, questo film ha vinto ben 4 Oscar ed un Golden Globe. È una delle pellicole di maggior successo del cinema inglese che per conquistare il pubblico tira fuori un personaggio empatico e conflittuale come quello di Giorgio VI. stasera questo film sarà trasmesso da Iris. Il discorso del re e la fragilità di un sovrano Da sempre affetto da balbuzie il principe Albert decide per curarsi di partecipare a delle sedute da un logopedista australiano. È l’inzio di un rapporto-scontro che segnerà anche la storia del mondo dopo che Albert diventerà re d’Inghilterra con il nome di Giorgio VI. “Il discorso del re” è infatti un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 13 gennaio 2021) “Ildel re” è un film del 2010 di Tom Hooper. Grazie ad un cast eccezionale in cui spiccano Geoffrey Rush, Helena Bonham Carter e Colin Firth, questo film ha vinto ben 4ed un Golden Globe. È una delle pellicole di maggior successo delche per conquistare il pubblico tira fuori un personaggio empatico e conflittuale come quello di Giorgio VI.questo film sarà trasmesso da Iris. Ildel re e la fragilità di un sovrano Da sempre affetto da balbuzie il principe Albert decide per curarsi di partecipare a delle sedute da un logopedista australiano. È l’inzio di un rapporto-scontro che segnerà anche la storia del mondo dopo che Albert diventerà re d’Inghilterra con il nome di Giorgio VI. “Ildel re” è infatti un ...

Capezzone : Su @atlanticomag @Musso___ rilegge il discorso dell’Epifania di Trump - petergomezblog : Crisi di governo, Grillo pubblica un estratto del discorso di Cicerone al senato per sventare la congiura di Catili… - EnricoLetta : Qui il mio discorso di benvenuto, da Presidente dell’Associazione mondiale delle Scuole Universitarie Affari Intern… - giova0027 : @incoscientement @Federic00938860 @perchetendenza Come siamo permalosi oh, manco lo avessi insultato. Penso che pri… - LiberiElitari : @MitjaBof Il discorso sul problema del metodo era perfetto. Altro punto, il MES sanitario: va preso e anzi (detto i… -