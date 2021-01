Il centrodestra vede il governo istituzionale (Di giovedì 14 gennaio 2021) «La via maestra», non l’unica via, «è il voto». I leader del centrodestra, riuniti a Roma proprio mentre Renzi comunica il ritiro della delegazione Iv dal governo, «ribadiscono con chiarezza la loro indisponibilità a sostenere governi di sinistra». Il che è talmente ovvio da non richiedere una nota congiunta. Importa invece che analoga indisponibilità non ci sia verso governi di altro tipo. L’opposizione immagina che il vero obiettivo del leader di Italia viva sia un governo istituzionale e non dice … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 14 gennaio 2021) «La via maestra», non l’unica via, «è il voto». I leader del, riuniti a Roma proprio mentre Renzi comunica il ritiro della delegazione Iv dal, «ribadiscono con chiarezza la loro indisponibilità a sostenere governi di sinistra». Il che è talmente ovvio da non richiedere una nota congiunta. Importa invece che analoga indisponibilità non ci sia verso governi di altro tipo. L’opposizione immagina che il vero obiettivo del leader di Italia viva sia une non dice … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

RichbonesE : #Centrodestra fa da regia.. si vede - 1973Gian : @pindilino @Storace Vero, ma non si dimentichi, vede la memoria alcune volte fa brutti scherzi, che oltre al Pd ha… - ClaudioChillem2 : Vota tutto quello che c’è da votare Non mette pregiudiziali a qualunque tipo di governo tranne che con il centrodes… - CarbonFrank : @nzingaretti No guardi è una certezza. Il centrodestra sta al 47% e con la nuova legge elettorale (qualunque essa s… - vcobianchi : @shevaman2018 @lauracesaretti1 @fattoquotidiano Non lo so. Ma mi rendo conto di appartenere alla sparuta minoranza… -

Ultime Notizie dalla rete : centrodestra vede E il voto premierebbe il centrodestra ilGiornale.it I leader del centrodestra si marcano stretto: i timori di perdere eletti

Quando descriveva la parabola della legislatura disegnandone la traiettoria con un dito, in pochi nella Lega gli davano retta. Forse perché non ritenevano plausibile un simile scenario. Forse perché l ...

Marco Tarchi: “Il sovranismo senza una impostazione populista avrà un futuro incerto”

Marco Tarchi Secondo Marco Tarchi, politologo e professore ordinario di Scienza Politica a Firenze, «il dissidio ...

Quando descriveva la parabola della legislatura disegnandone la traiettoria con un dito, in pochi nella Lega gli davano retta. Forse perché non ritenevano plausibile un simile scenario. Forse perché l ...Marco Tarchi Secondo Marco Tarchi, politologo e professore ordinario di Scienza Politica a Firenze, «il dissidio ...