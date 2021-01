Il Cantante Mascherato 2: Mariotto fuori dalla giuria (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Guillermo Mariotto Guillermo Mariotto non farà parte della nuova edizione de Il Cantante Mascherato, al via su Rai 1 venerdì 29 gennaio. Una buona notizia, aggiungiamo noi, che Milly Carlucci spiega così: “Dopo l’immenso lavoro fatto a Ballando con le Stelle, non volevo spremerlo oltre e sovraesporlo. Sarebbe stato nocivo per lui” ha dichiarato la conduttrice in un’intervista a DiPiù Tv. Motivazione più che lecita, che si aggiunge ad una presenza di Mariotto nella giuria dello show “Mascherato” non indispensabile. D’altronde, i suoi “deliri” a Ballando con le Stelle sono ancora freschi e il pubblico di Rai 1 forse non meritava un immediato bis. Bocca cucita sul nome del sostituto e in generale sulla giuria de Il Cantante ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 13 gennaio 2021) GuillermoGuillermonon farà parte della nuova edizione de Il, al via su Rai 1 venerdì 29 gennaio. Una buona notizia, aggiungiamo noi, che Milly Carlucci spiega così: “Dopo l’immenso lavoro fatto a Ballando con le Stelle, non volevo spremerlo oltre e sovraesporlo. Sarebbe stato nocivo per lui” ha dichiarato la conduttrice in un’intervista a DiPiù Tv. Motivazione più che lecita, che si aggiunge ad una presenza dinelladello show “” non indispensabile. D’altronde, i suoi “deliri” a Ballando con le Stelle sono ancora freschi e il pubblico di Rai 1 forse non meritava un immediato bis. Bocca cucita sul nome del sostituto e in generale sullade Il...

