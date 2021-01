Il calcio tradizionale sta morendo | lo dicono i dati | giovani in crisi di affezione e audience tv a picco Ultimo colpo? Stadi vuoti causa Covid

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) L’allarme era stato lanciato già prima della pandemia. E in numeri erano anche piuttosto desolanti. Il pallone si stava sgonfiando improvvisamente. Perché a un numero sempre crescente di persone non interessava più vederlo rimbalzare. Così nell’ottobre del 2019 Andrea Agnelli aveva alzato la voce per denunciare il problema: “Abbiamo registrato un calo del 40% dinella fascia fra i 12 e i 34 anni”. La tendenza che appariva chiara a tutti, ma nessuno aveva avuto ancora il coraggio di tradurla in un numero. E da allora quella cifra preceduta da un sinistro meno ha iniziato a stagliarsi come un’ombra cupa sul futuro dello sport più praticato del mondo. Quasi quindici mesi dopo, la situazione è cambiata parecchio. E forse in peggio. Perché il-19 ha provocato una frattura fra i tifosi e i loro club. Ilnon viene più ...