IL BOLLETTINO (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Aumentano i tamponi e scende il tasso di positività (dal 13,67% al 10,05%). In 24 ore sono 14.242 i nuovi casi con 141.641 test, i decessi ben 616. Un dato, quest'ultimo, fortemente influenzato dal ... Leggi su leggo (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Aumentano i tamponi e scende il tasso di positività (dal 13,67% al 10,05%). In 24 ore sono 14.242 i nuovi casi con 141.641 test, i decessi ben 616. Un dato, quest'ultimo, fortemente influenzato dal ...

reportrai3 : #Report questa sera 21.20 @RaiTre ? Covid-19: il bollettino quotidiano non dà una fedele rappresentazione della rea… - reportrai3 : Piemonte: per più di un mese ha conteggiato tra i tamponi anche i test rapidi fino a quando il ministero è interven… - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 12 gennaio: 14.242 nuovi casi e 616 morti - angiuoniluigi : RT @Adnkronos: Covid Italia, 14.242 contagi e 616 morti: bollettino 12 gennaio - anna_annie12 : Covid Sicilia, il sindaco di Messina ritira l'ordinanza: “Ho ricevuto minacce”. Diretta | Sky TG24 -