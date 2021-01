Il 15 gennaio alcuni ristoratori apriranno a prescindere dal DPCM (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La protesta nasce dalle pagine social di alcuni ristoratori, e l’aggregazione spontanea avviene principalmente online. E nonostante gli ideatori del movimento si proclamino apartitici e apolitici, la spinta forte arriva dalla Lega, per esempio con la diretta di Armando Siri che dai suoi profili accoglie e amplifica il messaggio di Umberto Carriera, tra i primi promotori dell’iniziativa #ioaproItalia. Sostenuta anche da Libero, che il 12 proclama in prima pagina “In 30mila riaprono: crepi il governo”. L’idea? Riaprire dal 15 gennaio indipendentemente da qualunque DPCM, anzi, facendosene uno proprio, il Decalogo Pratico Commercianti Motivati, che preveda il rispetto di tutte le norme igienico sanitarie disposte per l’emergenza ma nessuna norma relativa a giorni e orari di apertura e chiusura. Con il supporto legale di ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La protesta nasce dalle pagine social di, e l’aggregazione spontanea avviene principalmente online. E nonostante gli ideatori del movimento si proclamino apartitici e apolitici, la spinta forte arriva dalla Lega, per esempio con la diretta di Armando Siri che dai suoi profili accoglie e amplifica il messaggio di Umberto Carriera, tra i primi promotori dell’iniziativa #ioaproItalia. Sostenuta anche da Libero, che il 12 proclama in prima pagina “In 30mila riaprono: crepi il governo”. L’idea? Riaprire dal 15indipendentemente da qualunque, anzi, facendosene uno proprio, il Decalogo Pratico Commercianti Motivati, che preveda il rispetto di tutte le norme igienico sanitarie disposte per l’emergenza ma nessuna norma relativa a giorni e orari di apertura e chiusura. Con il supporto legale di ...

Il nuovo Indiana Jones uscirà anche su PS5? Facciamo il punto

Ricordiamo che i lavori del nuovo gioco sono affidati allo studio che di recente ci ha offerto Wolfenstein. Nel pomeriggio, a sorpresa, lo sviluppatore di Wolfenstein, Machine Games, ha confermato di ...

Costa Concordia, 9 anni dopo: tra le vittime anche la piccola Dayana

Il 13 gennaio del 2012 l'immensa nave si inabissò davanti all’Isola del Giglio: la bimba riminese morì assieme al padre ...

