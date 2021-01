Ida Platano problemi di salute: Ex dama di Uomini e Donne spaventa il web | VIDEO (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ida Platano ha dei problemi di salute e a confessare quello che sta accadendo nella sua vita privata è la stessa ex dama di Uomini e Donne. Dopo l’ennesimo confronto con Riccardo Guarnieri al centro dello studio di Maria De Filippi, Ida ha spiegato nelle sue storie Instagram il difficile periodo che sta attraversando. Nessuno si aspettava un nuovo scontro tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri che ha scatenato il caos a Uomini e Donne per ben due puntate. La ex coppia nata e cresciuta all’interno del programma è arrivata ormai da mesi al capolinea ma i rancori e i dissapori continuano ad emergere ancora una volta. Dopo la consegna dell’anello di matrimonio a Canale 5, la ex dama ha deciso di tornare per l’ennesimo ... Leggi su giornal (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Idaha deidie a confessare quello che sta accadendo nella sua vita privata è la stessa exdi. Dopo l’ennesimo confronto con Riccardo Guarnieri al centro dello studio di Maria De Filippi, Ida ha spiegato nelle sue storie Instagram il difficile periodo che sta attraversando. Nessuno si aspettava un nuovo scontro tra Idae Riccardo Guarnieri che ha scatenato il caos aper ben due puntate. La ex coppia nata e cresciuta all’interno del programma è arrivata ormai da mesi al capolinea ma i rancori e i dissapori continuano ad emergere ancora una volta. Dopo la consegna dell’anello di matrimonio a Canale 5, la exha deciso di tornare per l’ennesimo ...

infoitcultura : Uomini e donne | tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri scoppia il caos interviene Maria De Filippi - zazoomblog : Uomini e Donne: Torna in studio Ida Platano e succede l’inimmaginabile - #Uomini #Donne: #Torna #studio - infoitcultura : Uomini e donne, tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri scoppia il caos. interviene Maria De Filippi - infoitcultura : Ida Platano, retroscena sull’addio a Riccardo: “Ses*o in due mesi e mezzo due volte” - infoitcultura : Uomini e Donne oggi, Ida Platano piange per Riccardo: “Mi ha fatto male” -