I più visti del 2020 negli USA: Disney+ vince coi film, ma Netflix domina con le sue serie (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Un anno difficile, ma non per le piattaforme streaming che nel 2020 sono state utilizzate in larga scala dappertutto. Leggi su nospoiler (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Un anno difficile, ma non per le piattaforme streaming che nelsono state utilizzate in larga scala dappertutto.

reportrai3 : A fine novembre da Venosa a Pisticci i sindaci lamentano il contrario e chiedono più personale. A Ferrandina, in pr… - borghi_claudio : @MassimoRoncagli Ve lo dico sempre.. finchè dura avete un'arma di pressione non piccola (finché dura). Sui social v… - zazoomblog : I più visti del 2020 negli USA: Disney+ vince coi film ma Netflix domina con le sue serie - #visti #negli #Disney+… - xxinfinity : @legillimens_x E vorrei trovare dei nostri tweet in cui vengono usate parole vergognose come quelle della regina di… - Filippo_Casini : @gpaulesu @AndreaGContini Poi i dati vanno anche visti e valutati, per esempio 'il Paese con più morti' non è vero… -

Ultime Notizie dalla rete : più visti Autoblog Top 10: le dieci auto più costose autoblog.it