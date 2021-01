I Panda Bond funzionano Così Cdp aiuta le imprese italiane

Leggi su formiche

(Di mercoledì 13 gennaio 2021), buona la seconda. Era il luglio del 2019 quando Cassa Depositi e Prestiti concludeva con successo la sua prima emissione obbligazionaria destinata a investitori istituzionali attivi nel China InterbankMarket, del valore nominale pari a 1 miliardo di Renminbi (equivalenti a circa 130 milioni di euro), a tasso fisso e non subordinata e non assistita da garanzie. Ora è arrivato il momento di cogliere i frutti di quella operazione. Proprio oggi infatti Via Goito ha annunciato di aver sostenuto i piani di crescita in Cina del gruppo Danieli, leader mondiale nella progettazione, costruzione, vendita ed installazione di macchine ed impianti per l’industria siderurgica, attraverso un finanziamento in valuta locale di importo pari a oltre 94 milioni di Renminbi, equivalenti a circa 12 milioni di euro. E c’entrano i ...