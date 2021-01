I musei di Rimini sono pronti a ripartire, Piscaglia: 'Diteci quando' (Di mercoledì 13 gennaio 2021) L'ipotesi di riapertura dei musei nelle zone gialle troverebbe 'pronta' la città di Rimini. D'altronde i luoghi della cultura, pur chiusi al pubblico per via dell'emergenza sanitaria, in città non si ... Leggi su riminitoday (Di mercoledì 13 gennaio 2021) L'ipotesi di riapertura deinelle zone gialle troverebbe 'pronta' la città di. D'altronde i luoghi della cultura, pur chiusi al pubblico per via dell'emergenza sanitaria, in città non si ...

I musei di Rimini sono pronti a ripartire, Piscaglia: "Diteci quando"

Croatti: "Aiuti in arrivo per i nostri piccoli musei"

Anche nel Riminese, come ricorda Croatti, sono "numerosi i piccoli musei presenti, in particolare nell’entroterra, e rappresentano preziose testimonianze della cultura e delle tradizioni del nostro te ...

Bando per i piccoli musei. 30 quelli interessati nel riminese

Da oggi e fino al 25 gennaio è possibile partecipare al bando per i finanziamenti in favore dei piccoli musei. L’Avviso pubblico per il riparto del fondo per il funzionamento di queste realtà museali ...

