I ministri si dimettono Mediazione fallita | siluro di Renzi a Conte e al governo | un terremoto E adesso?

NicholasPelle : Si dimettono i ministri di #ItaliaViva - 24emilia : Crisi di governo, video-conferenza di Renzi: i ministri di Iv si dimettono | 24Emilia - AlidaDodaj : RT @fanpage: #crisidigoverno, i ministri Bellanova, Scalfarotto e Bonetti si dimettono - piergiuseppe36 : Matteo Renzi annuncia: 'I ministri Italia Viva e Ivan Scalfarotto si dimettono'. Mediazione fallita, verso la crisi… - gragra2368 : RT @fanpage: #crisidigoverno, i ministri Bellanova, Scalfarotto e Bonetti si dimettono -

Ultime Notizie dalla rete : ministri dimettono

"Il governo deve avere una maggioranza solida, non può prendere un voto qua e là". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, rispondendo a chi gli chiede se cerchi dei "responsabili". "Mi auguro che non ...Conte in bilico Ritiro ministri e le crisi Craxi e Andreotti: vicende che rimandano ad un passato non recente, a contesti storici completamente diversi, a protagonisti e a partiti che hanno segnato la ...