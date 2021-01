I furbetti del vaccino. Mogli e figli di medici e persino un parroco. Tutti a saltare la fila con tanto di selfie (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Antonio Borrelli Casi segnalati in Campania, Puglia, Sicilia e Basilicata. Ma anche in Emilia-Romagna. Indagini aperte in tutta Italia: c'è il parroco di Modica che pubblicizza l'opportunità dall'altare. A Brindisi le consorti dei camici in pensione Dal giovane amministratore locale al parroco di paese, dal figlio del medico al dirigente amministrativo. Per mezza Italia che aspetta diligente il proprio turno per il vaccino anti Covid, ce n'è un'altra che aggira, sorpassa, calpesta. È il popolo dei saltafila, quello che come un gruppo di Indiana Jones sfida ogni giorno gli ostacoli di decreti e ordinanze e corre per accaparrarsi la dose, quasi fosse il Sacro Graal. Il metodo è il solito tipico del Belpaese: conoscenze, parentele, passaparola, percorsi preferenziali. Così nei primi giorni ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Antonio Borrelli Casi segnalati in Campania, Puglia, Sicilia e Basilicata. Ma anche in Emilia-Romagna. Indagini aperte in tutta Italia: c'è ildi Modica che pubblicizza l'opportunità dall'altare. A Brindisi le consorti dei camici in pensione Dal giovane amministratore locale aldi paese, dalo del medico al dirigente amministrativo. Per mezza Italia che aspetta diligente il proprio turno per ilanti Covid, ce n'è un'altra che aggira, sorpassa, calpesta. È il popolo dei salta, quello che come un gruppo di Indiana Jones sfida ogni giorno gli ostacoli di decreti e ordinanze e corre per accaparrarsi la dose, quasi fosse il Sacro Graal. Il metodo è il solito tipico del Belpaese: conoscenze, parentele, passaparola, percorsi preferenziali. Così nei primi giorni ...

fanpage : I furbetti del vaccino. - imelda3959 : RT @Cartabellotta: Dai furbetti del cartellino. ai furbetti del #vaccino #vaccinoCovid #COVID19 - LB19712 : RT @NicolaPorro: ?? #Azzolina fa la fenomena, i furbetti del #vaccino, il governo #Mattarella. Questo e altro nella #ZuppadiPorro del 12 gen… - fabianoneill : @Cartabellotta Più che furbetti del vaccino, cialtroni della mancata lista d'attesa... - faustomaroccia : RT @StefanoMaffiol7: I furbetti del reddito di cittadinanza: non vivono più in Italia, ma intascano i soldi per mesi -