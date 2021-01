I cuochi stabiesi portano la Dieta Mediterranea in Iraq

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) L'associazione deiSEML stabiese equana monti lattari e l'Ambasciata Italiana a Bagdad, insieme, per promuovere la cucina italiana inper un viaggio gastronomico intercontinentale. Anche ...

L'associazione dei cuochi SEML stabiese equana monti lattari e l'Ambasciata Italiana a Bagdad, insieme, per promuovere la cucina italiana in Iraq per un viaggio gastronomico intercontinentale. (ANSA) ...