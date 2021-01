I controlli sul Plafond Iva 2021: nuove restrizioni, verifiche e conseguenze (Di mercoledì 13 gennaio 2021) I “falsi esportatori abituali” non potranno più ricevere dai loro fornitori fatture senza l’addebito dell’IVA ai sensi del secondo comma del d.p.r. 26.10.1972, n. 633. Secondo i commi da 1079 a 1081 della l. 30.12.2020, n. 178, l’Agenzia delle entrate bloccherà sia le dichiarazioni di intento emesse per beneficiare della sospensione di imposta sia le fatture elettroniche inerenti. Il compito non è semplice poiché l’esportatore è considerato “abituale” se nell’anno solare precedente (ovvero nei 12 mesi precedenti) ha realizzato esportazioni e/o cessioni intracomunitarie, operazioni assimilate di cui all’art. 8-bis alle esportazioni o servizi internazionali per un ammontare superiore al 10% del volume d’affari, determinato senza tenere conto delle cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale o non soggette all’IVA ai sensi degli artt. da 7 a ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 13 gennaio 2021) I “falsi esportatori abituali” non potranno più ricevere dai loro fornitori fatture senza l’addebito dell’IVA ai sensi del secondo comma del d.p.r. 26.10.1972, n. 633. Secondo i commi da 1079 a 1081 della l. 30.12.2020, n. 178, l’Agenzia delle entrate bloccherà sia le dichiarazioni di intento emesse per beneficiare della sospensione di imposta sia le fatture elettroniche inerenti. Il compito non è semplice poiché l’esportatore è considerato “abituale” se nell’anno solare precedente (ovvero nei 12 mesi precedenti) ha realizzato esportazioni e/o cessioni intracomunitarie, operazioni assimilate di cui all’art. 8-bis alle esportazioni o servizi internazionali per un ammontare superiore al 10% del volume d’affari, determinato senza tenere conto delle cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale o non soggette all’IVA ai sensi degli artt. da 7 a ...

Ieri si è svolta in videocall una riunione operativa. Mario Luciani (Anp): "I punti critici non cambieranno". Sui doppi turni orari si continua a chiedere marcia indietro ...

Torre Annunziata. Erano intenti a giocare a tombola, nonostante non fossero tra loro conviventi, violando le normative anti-Covid. Per questo motivo dieci persone, sorprese in un'abitazione, sono stat ...

