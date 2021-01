Hyundai IONIQ 5 | ecco le prime immagini della nuova 100% elettrica coreana – FOTO

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Quella che vedete è la prima immagine teaser5, il CUV compatto che avrà l’onore di inaugurare il nuovo marchio del gruppo coreano dedicato alle vetture elettriche. E che porta a battesimo un diverso approccio al design dei veicoli a batteria, con un frontale arricchito da una serie di luci a forma di pixel, cofano anteriore a conchiglia e linee pulite che rimandano al concetto stesso di high-tech. Nata sulla piattaforma E-GMP di, appositamente creata per dar vita a questo tipo di mezzi,5 può anche su interni ad alto tasso di digitalizzazione nonché rispetto per l’ambiente, visto il largo utilizzo di materiali eco-friendly che “riflettono il nostro impegno nell’offrire nuove e innovative soluzioni di mobilità incentrate sulla sostenibilità”, ...

Se ad oggi in gamma Kia esiste la Niro EV, in un futuro non molto lontano, arriverà il primo specifico Crossover con alimentazione elettrica ...Il nuovo modello EV della Casa sudcoreana, la Hyundai IONIQ 5, che in precedenza abbiamo conosciuto tramite la concept car Hyundai 45 dello scorso anno, si avvicina a grandi passi verso il debutto che ...