Honda Classic | sì al pubblico

No all’ipotesi porte chiuse. Sì a un numero, seppur limitato, di pubblico sugli spalti. Nel 2019 l’Honda Classic di golf è stato nominato Most Fan-First del PGA Tour. Mentre nel 2020 – fu il penultimo ...TORINO – L’Honda Classic, torneo di golf nominato nel 2019 Most Fan-First del PGA Tour, potrebbe vedere il ritorno del pubblico sugli spalti. L’intento degli organizzatori è di far assistere alla mani ...