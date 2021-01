Highlights Philadelphia 76ers-Miami Heat 137-134 OT: NBA 2020/2021 (VIDEO) (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Gli Highlights e le azioni salienti di Philadelphia 76ers-Miami Heat, match della notte NBA 2020/2021. La resilienza di Philadelphia, forte solo di otto giocatori disponibili a roster, ha la meglio su Miami. Il protagonista è tuttavia Joel Embiid, autore di 45 punti tirando 16 su 23 dal campo, raccogliendo 16 rimbalzi e aggiungendo al suo personale boxscore anche quattro assist e cinque recuperi. Danny Green, uscito sconsolato dal parquet 24 ore fa dopo aver tirato 0 su 7 dall’arco, torna a colpire con maggior convinzione di prima: alla sirena finale sono 29 punti (con 10 rimbalzi e sei assist) e soprattutto 9 su 21 dalla lunga distanza (nuovo massimo in carriera). Per Miami il top scorer è Tyler Herro con 34 punti, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Glie le azioni salienti di, match della notte NBA. La resilienza di, forte solo di otto giocatori disponibili a roster, ha la meglio su. Il protagonista è tuttavia Joel Embiid, autore di 45 punti tirando 16 su 23 dal campo, raccogliendo 16 rimbalzi e aggiungendo al suo personale boxscore anche quattro assist e cinque recuperi. Danny Green, uscito sconsolato dal parquet 24 ore fa dopo aver tirato 0 su 7 dall’arco, torna a colpire con maggior convinzione di prima: alla sirena finale sono 29 punti (con 10 rimbalzi e sei assist) e soprattutto 9 su 21 dalla lunga distanza (nuovo massimo in carriera). Peril top scorer è Tyler Herro con 34 punti, ...

