“Hai mostrato il cul* per 30 anni!”, la furia di Tina Cipollari si abbatte su Tinì Cansino – VIDEO (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tina Cipollari nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, andata in onda oggi pomeriggio, è stata un vero fiume in piena contro Tinì Cansino, opinionista “silenziosa” del trono over. L’ex attrice ha rifiutato di andare nel dietro le quinte a prendere Gemma Galgani, facendo esplodere la collega. Tina Cipollari sbotta contro Tinì Cansino a... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 13 gennaio 2021)nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, andata in onda oggi pomeriggio, è stata un vero fiume in piena contro, opinionista “silenziosa” del trono over. L’ex attrice ha rifiutato di andare nel dietro le quinte a prendere Gemma Galgani, facendo esplodere la collega.sbotta controa... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

StraNotizie : Tina Cipollari sbotta contro Tinì: “Hai mostrato le tue grazie in tv per 30 anni!” - AnthonyFesta86 : RT @BITCHYFit: Tina Cipollari sbotta contro Tinì: “Hai mostrato le tue grazie in tv per 30 anni!” - blogtivvu : “Hai mostrato il cul* per 30 anni!”, la furia di Tina Cipollari si abbatte su Tinì Cansino a #UominieDonne – VIDEO… - francyriki : RT @BITCHYFit: Tina Cipollari sbotta contro Tinì: “Hai mostrato le tue grazie in tv per 30 anni!” - BITCHYFit : Tina Cipollari sbotta contro Tinì: “Hai mostrato le tue grazie in tv per 30 anni!” -