Greta Ferro: «Non chiamatemi Anne Hathaway» (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Se Greta Ferro è diventata un'attrice un po' è merito di sua nonna Betta che, quando era ancora una bambina, la invitava a mettere in pratica la sua creatività e ad avere uno sguardo sempre acceso sull'arte. «D'estate faceva inscenare a me e ai miei cugini degli spettacoli teatrali basati sulle favole che leggevamo» racconta Greta al telefono, appena tornata a Milano dopo aver trascorso le vacanze a Campobasso insieme alla sua famiglia. Se non avete mai sfogliato una rivista di moda – Greta è il volto Beauty di Giorgio Armani da due anni – e non siete abbonati ad Amazon Prime Video, vi farete un'idea più precisa di chi sia questa ragazza venticinquenne piena di energie a partire dal 13 gennaio, quando la serie Made in Italy, coprodotta da Taodue Film e The Family per Mediaset, sbarcherà finalmente in prima serata su Canale 5 dopo essere stata disponibile in anteprima sulla piattaforma di Bezos. https://www.youtube.com/watch?v=rYqs0htwv4A

