Greta Ferro, chi è Irene Mastrangelo della serie tv "Made in Italy" (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Greta Ferro, venticinquenne di Vasto, è una modella e volto delle campagne di Giorgio Armani Beauty. Il padre Giuseppe è amministratore delegato del Pastificio La Molisana di Campobasso, la madre Gilda è professore ordinario di organizzazione aziendale presso L'Università del Sannio a Benevento. Diplomatasi al Liceo Scientifico Mario Pagano di Campobasso, studia per un anno in Cina con Intercultura. Greta Ferro interpreta Irene Mastrangelo nella serie "Made in Italy" Ritorna in Italia e si trasferisce a Milano, dove consegue la Laurea in Economia presso l'Università Bocconi ed inizia a lavorare come modella per l'agenzia Why Not Model Agency. Contemporaneamente, scopre una passione per la ...

