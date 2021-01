Greta Ferro, chi è: età, altezza, peso, misure, fidanzato, laurea Bocconi e 3 lingue parlate (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Greta Ferro è una già affermata modella e volto esordiente del panorama attoriale italiano. Seppur giovanissima, la promettente attrice sembra già molto determinata a irrompere nel mondo dello spettacolo. In un’intervista recente ha infatti dichiarato di avere le idee molto chiare circa il suo futuro. Quanto affermato non può che denotare una forte consapevolezza di sé, che molto probabilmente giustifica la razionale coscienza del suo potenziale estetico. La carriera da modella di Greta Ferro ha già avuto inizio, trovando subito riscontri positivi dagli addetti ai lavori. La giovane è attualmente rappresentata da ben due agenzie. La Why not models, per quanto concerne il mondo delle passerelle, e la Volver Actor, per il settore della recitazione. Al momento Greta rappresenta la prima modella ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 13 gennaio 2021)è una già affermata modella e volto esordiente del panorama attoriale italiano. Seppur giovanissima, la promettente attrice sembra già molto determinata a irrompere nel mondo dello spettacolo. In un’intervista recente ha infatti dichiarato di avere le idee molto chiare circa il suo futuro. Quanto affermato non può che denotare una forte consapevolezza di sé, che molto probabilmente giustifica la razionale coscienza del suo potenziale estetico. La carriera da modella diha già avuto inizio, trovando subito riscontri positivi dagli addetti ai lavori. La giovane è attualmente rappresentata da ben due agenzie. La Why not models, per quanto concerne il mondo delle passerelle, e la Volver Actor, per il settore della recitazione. Al momentorappresenta la prima modella ...

