Grease nel mirino del politicamente corretto Macché sessismo | è solo una favola rock

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ingrassia ha portato in scena il musical per anni assieme alla Cuccarini. "Basta caccia alle streghe, la mercificazione della donna passa da altri canali"

mariluchio : Grease 'sessista, omofobo e misogino'. Anche il film con John Travolta entra nel 'girone' del politicamente corrett… - angelo_cennamo : @IngaUmbi È lo stesso. Oggi siamo più incolti più barbari. Qui e nel resto del mondo. C'è chi vorrebbe censurare Grease e Via col vento. - Lady_ofShalott_ : Dunque dicono che Grease (girato nel 1978 e ambientato 20 anni prima) sia sessista. Poi nel 2020 ascoltano un cret… - MatteoRomeo6 : @truelamentela Mamma mia come siete giovani.... io ricordo Grease nel 1978 (avevo dieci anni) con 'fidanzatina' (si… - saraosalvatore : RT @MarcoSanavia1: Allucinante. La generazione del BLM&simili mette sotto accusa Grease perché sessista, omofobo e misogino. La mamma del c… -

Ultime Notizie dalla rete : Grease nel

QUOTIDIANO.NET

Ingrassia ha portato in scena il musical per anni assieme alla Cuccarini. "Basta caccia alle streghe, la mercificazione della donna passa da altri canali" ...Ho incontrato la prima volta Richard Gere alla Festa del Cinema di Roma, dove moderai un incontro pubblico con lui: era accompagnato dall’inseparabile Claudio Masenza e mi colpì subito per il carisma ...