“Grazie ma non mi interessa per niente”. Secco no per Alfonso Signorini, che lo ha chiamato come nuovo concorrente del GF Vip (Di mercoledì 13 gennaio 2021) niente da fare per Alfonso Signorini che lo voleva a tutti i costi. Parliamo di Giorgio Manetti, ex protagonista di Uomini e Donne, che doveva essere tra i concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il Gabbiano ha però declinato l’invito di Signorini. A rendere nota la notizia lo stesso Manetti in un’intervista concessa al settimanale nuovo Tv. Nonostante la ghiotta opportunità il 64enne ha preferito rifiutare e attendere una proposta televisiva migliore. A spiegarlo lo stesso Giorgio, ormai lontano dalla corte di Maria De Filippi da qualche anno anche se è rimasto nel cuore della gente: “Ho detto no al Grande Fratello Vip”. E ancora: “Ringrazio Alfonso Signorini per aver pensato a me, ma è un’esperienza che non mi interessa vivere”. ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 13 gennaio 2021)da fare perche lo voleva a tutti i costi. Parliamo di Giorgio Manetti, ex protagonista di Uomini e Donne, che doveva essere tra i concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il Gabbiano ha però declinato l’invito di. A rendere nota la notizia lo stesso Manetti in un’intervista concessa al settimanaleTv. Nonostante la ghiotta opportunità il 64enne ha preferito rifiutare e attendere una proposta televisiva migliore. A spiegarlo lo stesso Giorgio, ormai lontano dalla corte di Maria De Filippi da qualche anno anche se è rimasto nel cuore della gente: “Ho detto no al Grande Fratello Vip”. E ancora: “Ringrazioper aver pensato a me, ma è un’esperienza che non mivivere”. ...

Giorgiolaporta : Un anno fa, quando la democrazia non era ‘minacciata’ da #Trump, la #Lega denunciò al #ParlamentoEuropeo la chiusur… - francescacheeks : Il 12 gennaio di tre anni fa usciva 2640 ?? Quel disco rappresenta un po’ tutta la mia vita fino ad allora. Non ho m… - Capezzone : +++Ieri a @qrepubblica #quartarepubblica+++ CLIPPINO 3 (grazie a @strange_days_82) Perché il governo non è credibile - gdtroublemiri : Vorrei invece ringraziare chi non ha mai davvero avuto molta stima nei confronti di MTR, ma che con una grande sens… - carloangeli : RT @maurorizzi_mr: Ma fatemi capire, la terza ondata arriva perché la gente non mette la mascherina, però è grazie alla mascherina che è sc… -

Ultime Notizie dalla rete : Grazie non "Ha troppi scheletri, no grazie". Veto M5s sulla Boschi ministro ilGiornale.it LG svela la nuova gamma di televisori top al CES 2021

Al CES LG presenta i televisori 2021 OLED, LCDmini LED, con nuovi processore e interfaccia utente, ampliando l’offerta di dimensione pannelli ...

Uomo colpito da un malore a Vigarano: «Grazie ai suoi tre soccorritori»

Ora è ancora grave al Sant’Anna. I primi a intervenire il dentista, un’infermiera e un ragazzo. Il ringraziamento della figlia: senza di loro non sarebbe qui ...

Al CES LG presenta i televisori 2021 OLED, LCDmini LED, con nuovi processore e interfaccia utente, ampliando l’offerta di dimensione pannelli ...Ora è ancora grave al Sant’Anna. I primi a intervenire il dentista, un’infermiera e un ragazzo. Il ringraziamento della figlia: senza di loro non sarebbe qui ...