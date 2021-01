Grande Fratello Vip | il crollo emotivo di Maria Teresa Ruta

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Un crollo emotivo è seguito a una lite banale. Maria Teresa Ruta, che la scorsa sera ha battibeccato con Cecilia Capriotti per via di una nomination non gradita, si è trovata preda di un crollo. «Mi sono rotta», ha gridato la donna, all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. «Basta, se non mi volete, mandatemi a casa. Se ballo do fastidio, se dormo do fastidio», ha pianto poi, esasperata da una battuta della Capriotti, secondo la quale la Ruta avrebbe russato rumorosamente. «Ho paura a dormire, sono brutta nelle clip», ha continuato poi, prima di essere raggiunta e consolata da Tommaso Zorzi e Stefania Orlando.