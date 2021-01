Grande Fratello Vip, Fariba Tehrani vuota il sacco sul Flirt tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: "Uscirà la verità" (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Fariba Tehrani, madre di Giulia Salemi, commenta il Flirt con Pierpaolo Pretelli e il futuro della coppia dopo il Grande Fratello Vip. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 13 gennaio 2021), madre di, commenta ilcone il futuro della coppia dopo ilVip.

CarloCalenda : Abbiamo l’espressione perfetta che sintetizza la riduzione della politica a Grande Fratello VIP. - MediasetTgcom24 : 'Grande Fratello Vip', Dayane in lacrime: 'Sono stanca di soffrire' #GrandeFratelloVip - matteorenzi : Di fronte alla gravissima situazione che stiamo vivendo in Italia serve la politica: che è studiare, riflettere, pr… - anxiousasfuuck : Buongiorno solo : -ai TZ stan -a chi non sta seguendo lezione -a chi ha dormito tra le 4/2 ore o nulla -a chi si… - LisaPatyanok : RT @ajoyioneverrrrr: GRANDE FRATELLO, AUTORI, MEDIASET, ALFONSO SE VOLETE CHE FINISCA DOPO 5 MESI FATE USCIRE QUELLI CHE SONO ADESSO LÌ RIN… -