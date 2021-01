Grande Fratello VIP 5, Maria Teresa Ruta crolla: "Mi sono rotta! Mandatemi via!" (VIDEO) (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ieri sera per la prima volta dopo quattro mesi di Grande Fratello Vip 5 Maria Teresa Ruta ha avuto un crollo nervoso dovuto anche alla pressione esercitata da Cecilia Capriotti dopo la nomination. Maria Teresa Ruta ieri ha avuto un crollo nervoso, per la prima volta dopo quattro mesi di Grande Fratello Vip 5: la conduttrice televisiva è stata tutta la giornata sotto pressione dopo la nomination a Cecilia Capriotti e a ora di cena è corsa in piscina urlando "se volte cacciatemi". Ieri sera il Grande Fratello Vip 5 ha scritto un'altra brutta pagina dovuta alla stanchezza di molti concorrenti dopo il prolungamento del reality. Maria Teresa ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ieri sera per la prima volta dopo quattro mesi diVip 5ha avuto un crollo nervoso dovuto anche alla pressione esercitata da Cecilia Capriotti dopo la nomination.ieri ha avuto un crollo nervoso, per la prima volta dopo quattro mesi diVip 5: la conduttrice televisiva è stata tutta la giornata sotto pressione dopo la nomination a Cecilia Capriotti e a ora di cena è corsa in piscina urlando "se volte cacciatemi". Ieri sera ilVip 5 ha scritto un'altra brutta pagina dovuta alla stanchezza di molti concorrenti dopo il prolungamento del reality....

