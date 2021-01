Governo, Schifani “Se c'è da staccare la spina si faccia in fretta” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Se c'è da staccare la spina al Governo si faccia in fretta, il paese non può attendere. E' quanto chiede il senatore di Forza Italia Renato Schifani, ospite della rubrica “Primo Piano” di Claudio Brachino per l'agenzia Italpress. A poche ore dalla conferenza stampa di Italia Viva, che segnerà, forse, le sorti del Governo Conte, l'ex presidente del Senato auspica una risoluzione veloce dei problemi interni alla maggioranza: “Il Recovery Plan disegnerà il futuro del Paese, le opposizioni devono poter dire la loro sul futuro dell'Italia, il piano non dovrebbe essere solo quello del Governo, deve essere il piano della nazione, questa maggioranza si sta assumendo una gravissima responsabilità, non coinvolgendo una parte del paese, le ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Se c'è dalaalsiin, il paese non può attendere. E' quanto chiede il senatore di Forza Italia Renato, ospite della rubrica “Primo Piano” di Claudio Brachino per l'agenzia Italpress. A poche ore dalla conferenza stampa di Italia Viva, che segnerà, forse, le sorti delConte, l'ex presidente del Senato auspica una risoluzione veloce dei problemi interni alla maggioranza: “Il Recovery Plan disegnerà il futuro del Paese, le opposizioni devono poter dire la loro sul futuro dell'Italia, il piano non dovrebbe essere solo quello del, deve essere il piano della nazione, questa maggioranza si sta assumendo una gravissima responsabilità, non coinvolgendo una parte del paese, le ...

