Governo | Schifani “Se c’è da staccare la spina si faccia in fretta”

ROMA (ITALPRESS) – Se c'è da staccare la spina al Governo si faccia in fretta, il paese non può attendere. E' quanto chiede il senatore di Forza Italia Renato Schifani, ospite della rubrica "Primo Piano" di Claudio Brachino per l'agenzia Italpress. A poche ore dalla conferenza stampa di Italia Viva, che segnerà, forse, le sorti del Governo Conte, l'ex presidente del Senato auspica una risoluzione veloce dei problemi interni alla maggioranza: "Il Recovery Plan disegnerà il futuro del Paese, le opposizioni devono poter dire la loro sul futuro dell'Italia, il piano non dovrebbe essere solo quello del Governo, deve essere il piano della nazione, questa maggioranza si sta assumendo una gravissima responsabilità, non coinvolgendo una parte del paese, le ...

Come andrà a finire questa crisi? Per Schifani sarà il presidente della Repubblica a decidere ma su una cosa è certo: "Escludo un sostegno di Forza Italia".

