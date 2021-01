Governo, Renzi “Siamo gli unici che i posti li lasciano” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) “Siamo gli unici che lasciano i posti, ma bisogna discutere di contenuti. Ancora mancano i commissari per le infrastrutture, dopo sei mesi dal voto del decreto”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, nel corso della conferenza stampa alla Camera per annunciare il ritiro della delegazione di Iv dal Governo. tan/sat/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 13 gennaio 2021) “gliche, ma bisogna discutere di contenuti. Ancora mancano i commissari per le infrastrutture, dopo sei mesi dal voto del decreto”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo, nel corso della conferenza stampa alla Camera per annunciare il ritiro della delegazione di Iv dal. tan/sat/red su Il Corriere della Città.

