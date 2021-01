**Governo: Renzi ritira ministre ma non chiude, 'ora Conte costretto a confronto'** (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen. (Adnkronos) - "Se non l'avessimo fatto, il confronto non sarebbe mai cominciato. Adesso può iniziare, Conte è costretto a farlo". Così da Iv si sintetizza il senso della mossa di Matteo Renzi che, dopo una giornata in cui tutto sembrava andare verso una 'pacificazione', ha fatto saltare il banco confermando il ritiro della delegazione Iv dal governo. Una mossa, si spiega, che non vuole spingere Conte alle dimissioni. "Renzi non ha mai detto che Conte si deve dimettere". Ma ad aprire quel confronto che "dopo il 5 novembre, quando si videro Conte e il leader della maggioranza, non c'è più stato", si sostiene. Intanto il primo passaggio è vedere se Conte accetta le dimissioni. In caso contrario, il ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen. (Adnkronos) - "Se non l'avessimo fatto, ilnon sarebbe mai cominciato. Adesso può iniziare,a farlo". Così da Iv si sintetizza il senso della mossa di Matteoche, dopo una giornata in cui tutto sembrava andare verso una 'pacificazione', ha fatto saltare il banco confermando il ritiro della delegazione Iv dal governo. Una mossa, si spiega, che non vuole spingerealle dimissioni. "non ha mai detto chesi deve dimettere". Ma ad aprire quelche "dopo il 5 novembre, quando si videroe il leader della maggioranza, non c'è più stato", si sostiene. Intanto il primo passaggio è vedere seaccetta le dimissioni. In caso contrario, il ...

stanzaselvaggia : Renzi ha appena detto che le due ministre non possono fare il segnaposto nel governo. Nel frattempo da 1 ora non ha… - StefanoGuerrera : trovo paradossale un Renzi che parla di responsabilità mentre fa saltare un governo in piena pandemia globale mentr… - fattoquotidiano : Crisi governo, Travaglio su La7: “Renzi fa finta di essere stato cacciato come fece Salvini al Papeete dopo aver bu… - isladecoco7 : RT @Luca_Fantuzzi: A me non frega nulla di Conte, Renzi o qualsiasi governo che per un motivo o per l'altro non apprezzerò. Lo avete notato… - nellasegale : RT @stanzaselvaggia: Renzi ha appena detto che le due ministre non possono fare il segnaposto nel governo. Nel frattempo da 1 ora non hanno… -