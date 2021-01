Governo, Renzi ritira i ministri di Italia Viva Bellanova e Bonetti | Centrodestra: 'Conte si dimetta' (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Matteo Renzi annuncia la decisione di togliere dal Governo i ministri Bellanova e Bonetti spiegando: 'Per dimettersi servono coraggio e senso di responsabilità, lV crisi non è stata aperta da noi, è ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Matteoannuncia la decisione di togliere dalspiegando: 'Per dimettersi servono coraggio e senso di responsabilità, lV crisi non è stata aperta da noi, è ...

stanzaselvaggia : Renzi ha appena detto che le due ministre non possono fare il segnaposto nel governo. Nel frattempo da 1 ora non ha… - StefanoGuerrera : trovo paradossale un Renzi che parla di responsabilità mentre fa saltare un governo in piena pandemia globale mentr… - fattoquotidiano : Crisi governo, Travaglio su La7: “Renzi fa finta di essere stato cacciato come fece Salvini al Papeete dopo aver bu… - EleuteriAldo : Siamo tornati ai tempi del partito repubblicano che con una piccola manciata di consensi comandava all'epoca anche… - AntonioAmmendo4 : RT @fanpage: 'Oggi 500 morti e noi con la #crisidigoverno” -