Governo: Renzi, 'problemi si risolvono in sedi istituzionali, non con spot in piazza' (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen. (Adnkronos) - "Non stiamo facendo niente di irresponsabile. Stiamo dicendo che se c'è una crisi politica si affronta nelle sedi istituzionali e non in piazza". Lo dice Matteo Renzi in conferenza stampa.

