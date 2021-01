Governo, Renzi “Mai ribaltoni con la destra” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) “Non abbiamo nessuna pregiudiziale sui nomi, non faremo mai i ribaltoni o un Governo con la destra populista, non abbiamo mai fatto un Governo con Salvini e non mi sembra questo il momento per iniziare”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, nel corso della conferenza stampa alla Camera per l’annuncio del ritiro della delegazione del partito dal Governo. tan/sat/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 13 gennaio 2021) “Non abbiamo nessuna pregiudiziale sui nomi, non faremo mai io uncon lapopulista, non abbiamo mai fatto uncon Salvini e non mi sembra questo il momento per iniziare”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo, nel corso della conferenza stampa alla Camera per l’annuncio del ritiro della delegazione del partito dal. tan/sat/red su Il Corriere della Città.

