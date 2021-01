Governo: Renzi, 'controllo gruppo Senato? Iv ha 18 senatori liberi che fanno politica' (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen. (Adnkronos) - "controllo sul gruppo del Senato? I nostri 18 Senatori sono persone libere e coraggioso che non hanno un controllo ma hanno un'idea della politica". Lo dice Matteo Renzi in conferenza stampa. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen. (Adnkronos) - "suldel? I nostri 18ri sono persone libere e coraggioso che non hanno unma hanno un'idea della". Lo dice Matteoin conferenza stampa.

stanzaselvaggia : Renzi ha appena detto che le due ministre non possono fare il segnaposto nel governo. Nel frattempo da 1 ora non ha… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 Gennaio: Chi vuole piazzare 2 indagati al governo? Renzi&Boschi inquisiti a… - fattoquotidiano : Crisi governo, Travaglio su La7: “Renzi fa finta di essere stato cacciato come fece Salvini al Papeete dopo aver bu… - comeH2O : RT @Guli__1979: #Renzi continua a minacciare il Governo: 'Conte si dimetta o proseguo la conferenza stampa in inglese'. - jenky27 : A prescindere credo politico, ambizioni e mire non riesco davvero a capire come una persona sana di mente possa di… -