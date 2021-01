**Governo: Nobili, 'Iv c'è per occuparsi Paese, ma se Conte vuole Movimento 5 'MaStelle'...'** (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Abbiamo la crisi economica più pesante in Europa, il numero di morti più alto rispetto alla popolazione e i ragazzi a casa da 10 mesi. Abbiamo i cantieri da sbloccare, il mes da investire, i soldi del Recovery da non sprecare. Di questo, da mesi chiediamo di discutere". Così Luciano Nobili di Iv interpellato dall'Adnkronos. "Fino ad oggi la risposta - anche quando grazie a noi sono arrivati più soldi per la sanità o per i giovani - è stata minacce e insulti. E inviti ad andarcene. Se vogliamo occuparci del Paese -dice il deputato di Italia Viva- noi siamo qui, se invece dopo il governo con Salvini e quello col Pd e Italia Viva, Conte vuole fondare il Movimento 5 MaStelle, farà senza di noi.” Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Abbiamo la crisi economica più pesante in Europa, il numero di morti più alto rispetto alla popolazione e i ragazzi a casa da 10 mesi. Abbiamo i cantieri da sbloccare, il mes da investire, i soldi del Recovery da non sprecare. Di questo, da mesi chiediamo di discutere". Così Lucianodi Iv interpellato dall'Adnkronos. "Fino ad oggi la risposta - anche quando grazie a noi sono arrivati più soldi per la sanità o per i giovani - è stata minacce e insulti. E inviti ad andarcene. Se vogliamo occuparci del-dice il deputato di Italia Viva- noi siamo qui, se invece dopo il governo con Salvini e quello col Pd e Italia Viva,fondare il, farà senza di noi.”

