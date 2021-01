**Governo: Nobili, ‘Iv c’è per occuparsi Paese, ma se Conte vuole Movimento 5 ‘MaStelle’…’** (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 12 gen. (Adnkronos) – “Abbiamo la crisi economica più pesante in Europa, il numero di morti più alto rispetto alla popolazione e i ragazzi a casa da 10 mesi. Abbiamo i cantieri da sbloccare, il mes da investire, i soldi del Recovery da non sprecare. Di questo, da mesi chiediamo di discutere”. Così Luciano Nobili di Iv interpellato dall’Adnkronos. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 12 gen. (Adnkronos) – “Abbiamo la crisi economica più pesante in Europa, il numero di morti più alto rispetto alla popolazione e i ragazzi a casa da 10 mesi. Abbiamo i cantieri da sbloccare, il mes da investire, i soldi del Recovery da non sprecare. Di questo, da mesi chiediamo di discutere”. Così Lucianodi Iv interpellato dall’Adnkronos. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

