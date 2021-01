Governo, Marcucci (Pd): “Responsabili al posto di Italia viva? No, ci sono le condizioni per arrivare a fine legislatura con Renzi e Conte” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Mentre c’è la corsa al dichiararsi non disponibili al soccorso dell’attuale maggioranza, con alcuni dei senatori più noti del gruppo Misto di Palazzo Madama, il capogruppo del Pd, Andrea Marcucci, chiude alla possibilità di ‘soccorsi esterni’ che sostituiscano numericamente Italia viva. “La priorità è partire dalla maggioranza che esiste, dal presidente del Consiglio che è in carica. Ci sono ancora le condizioni per rilanciare l’azione di Governo che ci porti alla fine della legislatura e credo che anche Italia viva debba essere della partita. Accentuare i toni di questa crisi è stato sbagliato da parte di tutti”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Mentre c’è la corsa al dichiararsi non disponibili al soccorso dell’attuale maggioranza, con alcuni dei senatori più noti del gruppo Misto di Palazzo Madama, il capogruppo del Pd, Andrea, chiude alla possibilità di ‘soccorsi esterni’ che sostituiscano numericamente. “La priorità è partire dalla maggioranza che esiste, dal presidente del Consiglio che è in carica. Ciancora leper rilanciare l’azione diche ci porti alladellae credo che anchedebba essere della partita. Accentuare i toni di questa crisi è stato sbagliato da parte di tutti”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

fattoquotidiano : Governo, Marcucci (Pd): “Responsabili al posto di Italia viva? No, ci sono le condizioni per arrivare a fine legisl… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Governo, Marcucci (Pd): “Responsabili al posto di Italia viva? No, ci sono le condizioni per arrivare a fine legislatu… - brichiel : RT @fattoquotidiano: Governo, Marcucci (Pd): “Responsabili al posto di Italia viva? No, ci sono le condizioni per arrivare a fine legislatu… - lauracaschera : RT @fattoquotidiano: Governo, Marcucci (Pd): “Responsabili al posto di Italia viva? No, ci sono le condizioni per arrivare a fine legislatu… - Yogaolic : RT @fattoquotidiano: Governo, Marcucci (Pd): “Responsabili al posto di Italia viva? No, ci sono le condizioni per arrivare a fine legislatu… -