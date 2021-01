Governo: M5S, esecutivo stabile e maggioranza coesa necessari al paese (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen. (Adnkronos) - “È importante che l'Italia possa contare, soprattutto in questo momento, sulla stabilità del Governo e sulla lealtà e disponibilità al confronto delle forze di maggioranza. Su queste basi si può continuare a lavorare a fare il meglio per il paese. Le parole del presidente Conte sono dunque pienamente condivise dal Movimento 5 Stelle”. Così i capigruppo di Camera e Senato del M5S Davide Crippa ed Ettore Licher Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen. (Adnkronos) - “È importante che l'Italia possa contare, soprattutto in questo momento, sulla stabilità dele sulla lealtà e disponibilità al confronto delle forze di. Su queste basi si può continuare a lavorare a fare il meglio per il. Le parole del presidente Conte sono dunque pienamente condivise dal Movimento 5 Stelle”. Così i capigruppo di Camera e Senato del M5S Davide Crippa ed Ettore Licher

AOSTA, 13 GEN - "Nel prossimo decreto Ristori sarà essenziale sostenere concretamente e con risorse importanti il settore della montagna, così gravemente penalizzato da questa emergenza. Da settimane ...

Governo: M5S, esecutivo stabile e maggioranza coesa necessari al paese

(Adnkronos) - “È importante che l'Italia possa contare, soprattutto in questo momento, sulla stabilità del governo e sulla lealtà e disponibilità ... Così i capigruppo di Camera e Senato del M5S ...

AOSTA, 13 GEN - "Nel prossimo decreto Ristori sarà essenziale sostenere concretamente e con risorse importanti il settore della montagna, così gravemente penalizzato da questa emergenza. Da settimane ..."