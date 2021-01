Governo: Grillo, 'patto tra tutti partiti, costruttori per bene Italia' (2) (Di mercoledì 13 gennaio 2021) (Adnkronos) - Trizzino richiama l'attenzione sul dramma della pandemia, le conseguenze sul tessuto economico e gli "80.000 deceduti che pesano sulla coscienza di molti perché hanno fatto una fine orribile tra sofferenze indicibili ed abbandono. Tutto ciò deve indurci a riflettere sull'opportunità di continuare sulla strada di polemiche sterili e strumentali che in questo momento servono solo a dividere le energie di tutti coloro che devono occuparsi di rappresentare il Paese intero". "Da più parti si sostiene che il Next Generation EU è una opportunità unica che consentirà all'Italia di ripartire quando la pandemia sarà alle spalle o comunque molto ridimensionata. Non è pensabile che il Paese possa essere ricostruito senza il contributo di tutti e soprattutto dopo avere ascoltato le proposte di tutto il Parlamento, delle Regioni, dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) (Adnkronos) - Trizzino richiama l'attenzione sul dramma della pandemia, le conseguenze sul tessuto economico e gli "80.000 deceduti che pesano sulla coscienza di molti perché hanno fatto una fine orribile tra sofferenze indicibili ed abbandono. Tutto ciò deve indurci a riflettere sull'opportunità di continuare sulla strada di polemiche sterili e strumentali che in questo momento servono solo a dividere le energie dicoloro che devono occuparsi di rappresentare il Paese intero". "Da più parti si sostiene che il Next Generation EU è una opportunità unica che consentirà all'di ripartire quando la pandemia sarà alle spalle o comunque molto ridimensionata. Non è pensabile che il Paese possa essere ricostruito senza il contributo die soprattutto dopo avere ascoltato le proposte di tutto il Parlamento, delle Regioni, dei ...

Ultime Notizie dalla rete : Governo Grillo Crisi governo, diretta Zingaretti: «Il dialogo deve riprendere» Grillo: «Patto fra tutti i partiti» Il Messaggero Recovery plan, via libera del governo. Ma Italia Viva non lo vota e la crisi si avvicina

I due ministri di Italia Viva, Teresa Bellanova ed Elena Bonetti, si sono astenute dal voto, stanotte, per l’assenza del Mes insieme al Piano ...

Governo: Grillo, 'patto tra tutti partiti, costruttori per bene Italia'

