Governo finito | Conte vuole la sfida Renzi | Nasce il Conte-Mastella

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il presidente del Consiglio: "Se Italia Viva lascia, nessuncon loro". E spinge per andare a cercare i voti al Senato

fattoquotidiano : Governo, Bellanova su La7: “Conte scenda da torre d’avorio. Noi di Italia Viva stiamo facendo grande sforzo, per me… - PoliticaNewsNow : Il Mattino - Governo finito, Conte tratta - VolodiVino : RT @nonexpedit: Dopo aver impedito al cdx di governare, Renzi riuscirà nell'impresa di distruggerlo completamente. Perché, se Berlusconi en… - Lipumac : @matteorenzi smettila di fare lo stronzo con il governo sei ridotto al 2% hai fatto errori enormi dopo il referendu… - infoitinterno : Governo finito, il premier vuole la sfida Renzi accusa: 'Nasce il Conte-Mastella' -

Ultime Notizie dalla rete : Governo finito

Il presidente del Consiglio: "Se Italia Viva lascia, nessun governo con loro". E spinge per andare a cercare i voti al Senato ...L'Italia avrebbe già dovuto presentare il suo Piano di ripresa e resilienza, in anticipo rispetto alle scadenze dell'Unione europea. Mentre il governo è in bilico, ...