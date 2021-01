Governo e Recovery: priorità al rilancio economico e sociale dell’Italia (Di mercoledì 13 gennaio 2021) L’Italia è chiamata a superare un importante banco di prova in questa situazione delicata sotto il profilo economico e sociale dovuto alla crisi e all’emergenza pandemica. Dopo le diverse istane presentate, in cui spicca quella dell’ANGI (Associazione Nazionale Giovani Innovatori) con il suo appello per dare massima priorità al tema giovani e innovazione per il futuro del Paese, ieri notte è stato approvato dal consiglio dei ministri la versione finale del Recovery Plan con l’astensione delle ministre di Italia Viva. Il documento descrive i programmi di spesa con i quali il Governo chiederà alla commissione europea i 209 miliardi di euro destinati all’Italia tra prestiti e trasferimenti nel periodo 2021-2026 nell’ambito del progetto Next generation Eu per rilanciare l’Unione dopo la pandemia. Al piano ... Leggi su formiche (Di mercoledì 13 gennaio 2021) L’Italia è chiamata a superare un importante banco di prova in questa situazione delicata sotto il profilodovuto alla crisi e all’emergenza pandemica. Dopo le diverse istane presentate, in cui spicca quella dell’ANGI (Associazione Nazionale Giovani Innovatori) con il suo appello per dare massimaal tema giovani e innovazione per il futuro del Paese, ieri notte è stato approvato dal consiglio dei ministri la versione finale delPlan con l’astensione delle ministre di Italia Viva. Il documento descrive i programmi di spesa con i quali ilchiederà alla commissione europea i 209 miliardi di euro destinati all’Italia tra prestiti e trasferimenti nel periodo 2021-2026 nell’ambito del progetto Next generation Eu per rilanciare l’Unione dopo la pandemia. Al piano ...

CarloStagnaro : Il recovery plan serve per rilanciare, non ripristinare, l'Italia: nel documento del governo c'è ancora troppa vagh… - lucianonobili : Avrebbero dovuto scriverlo con noi, e invece no. Avrebbero dovuto almeno scriverlo, come chiediamo da mesi. È la se… - petergomezblog : Governo, Marattin (Italia viva): “Entusiastico sì al Recovery plan modificato. Crisi? Serve un esecutivo forte e pu… - al_mantellini : RT @Agenzia_Ansa: Conte al #Quirinale. #Governo verso la crisi Palazzo Chigi, se Iv si sfila impossibile nuovo Governo con lui. Renziani pr… - Rubaltino : RT @ValerioMalvezzi: 223 miliardi col Recovery Plan in Italia, sbandiera il governo. Dato che abbiamo distrutto le imprese, trovo perfettam… -