Governo: domani riunione squadra M5S (2) (Di mercoledì 13 gennaio 2021) (Adnkronos) - All'incontro, con il capo politico del Movimento 5 Stelle Vito Crimi e il capo delegazione Alfonso Bonafede, prenderanno parte anche i capigruppo di Camera e Senato. Nel pomeriggio è previsto inoltre un incontro con i direttivi di Camera e Senato. Lo si apprende da fonti del Movimento 5 Stelle. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) (Adnkronos) - All'incontro, con il capo politico del Movimento 5 Stelle Vito Crimi e il capo delegazione Alfonso Bonafede, prenderanno parte anche i capigruppo di Camera e Senato. Nel pomeriggio è previsto inoltre un incontro con i direttivi di Camera e Senato. Lo si apprende da fonti del Movimento 5 Stelle.

matteosalvinimi : Chiediamo che domani Conte venga in Parlamento a spiegare che cosa sta succedendo: c'è ancora un governo? Se hanno… - ItaliaViva : Noi vogliamo un governo che sia efficace, da mesi si chiede un'accelerazione ma non se viene fuori. Conte ricorda i… - MediasetTgcom24 : GOVERNO: Renzi: 'Credo che domani Conte annuncerà nuova maggioranza' - TV7Benevento : Governo: domani riunione squadra M5S (2)... - MuggelStein : RT @matteosalvinimi: Chiediamo che domani Conte venga in Parlamento a spiegare che cosa sta succedendo: c'è ancora un governo? Se hanno i… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo domani Mattarella riceve Conte: «Uscire dallo stato di incertezza» Il Sole 24 ORE Governo, Conte “Da Italia Viva grave responsabilità”

ROMA (ITALPRESS) – “Cari ministri, purtroppo questa sera IV si è assunta la grave responsabilità di aprire una crisi di governo. Sono sinceramente rammaricato, e credo di potere interpretare anche i v ...

Governo, Conte "Da Italia Viva grave responsabilitá"

ROMA (ITALPRESS) - "Cari ministri, purtroppo questa sera IV si e' assunta la grave responsabilita' di aprire una crisi di governo. Sono sinceramente rammaricato, e credo di potere interpretare anche i ...

ROMA (ITALPRESS) – “Cari ministri, purtroppo questa sera IV si è assunta la grave responsabilità di aprire una crisi di governo. Sono sinceramente rammaricato, e credo di potere interpretare anche i v ...ROMA (ITALPRESS) - "Cari ministri, purtroppo questa sera IV si e' assunta la grave responsabilita' di aprire una crisi di governo. Sono sinceramente rammaricato, e credo di potere interpretare anche i ...