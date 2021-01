Governo, Di Maio: fare un passo indietro la vera crisi la vive il Paese (Di mercoledì 13 gennaio 2021) In attesa della conferenza stampa di Renzi in cui il leader di Iv comunicherà la permanenza o meno delle sue ministre nel Governo, Luigi Di Maio lancia un appello alla responsabilità. 'L'Italia deve ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 13 gennaio 2021) In attesa della conferenza stampa di Renzi in cui il leader di Iv comunicherà la permanenza o meno delle sue ministre nel, Luigi Dilancia un appello alla responsabilità. 'L'Italia deve ...

Roma, 13 gennaio 2021 - Resa dei conti sulla crisi di governo. Oggi sapremo se Renzi ritirerà il suo appoggio a Conte e vedremo delineati i prossimi scenari. La rottura è nei fatti, annunciata da gior ...

Governo, Di Maio: fare un passo indietro la vera crisi la vive il Paese

Cresce l'attesa per la conferenza stampa del leader di Italia Viva dopo che martedì il suo partito si è astenuto dall'approvazione del Recovery Plan in Cdm ...

