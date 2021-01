Governo, crisi in diretta: Conte al Quirinale. Mattarella: «Uscire rapidamente dall'incertezza» (Di mercoledì 13 gennaio 2021) crisi Governo Il premier Giuseppe Conte è salito al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Lo si apprende da fonti di maggioranza che fanno sapere che si è... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 13 gennaio 2021)Il premier Giuseppeè salito aldal presidente della Repubblica Sergio. Lo si apprende da fonti di maggioranza che fanno sapere che si è...

fattoquotidiano : Governo, Bersani su La7: “Renzi punta alla crisi per acquisire centralità. Con Conte sta usando la stessa retorica… - borghi_claudio : Ma quanti di quelli che dicono sempre andiamonellepiazzehhh siamomilionihhh hanno fatto UN tweet contro il governo… - lucatelese : La mossa di Conte che smarchera il bluff di Renzi e lo mette spalle al muro: “Se fai cadere il governo non starai m… - cleghio : Si continua a dire che Paese non capirebbe crisi di governo. Domanda: il Paese capisce e accetta che un simil gove… - labaudins : RT @olli_gu: una soluzione per la crisi di governo potrebbero essere le poltrone a rotelle. -