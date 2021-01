Governo: crisi al buio. Conte accetta le dimissioni delle ministre Iv. Ma oggi potrebbe salire al Colle (Di giovedì 14 gennaio 2021) Si apre una crisi di Governo, che deve essere ancora ufficialmente formalizzata, dagli sbocchi ignoti. E si apre in modo inatteso, quando sembravano esserci tutte le condizioni per siglare la pace. A sera, aprendo il Consiglio dei ministri, il premier annuncia di aver informato il Quirinale e accettato il passo indietro di Bellanova e Bonetti. Ora, dice dal Pd Andrea Orlando, è giusto che, come chiede l'opposizione, Conte riferisca in Parlamento ma aggiunge che l'esecutivo non può essere sostenuto da una nuova maggioranza raccogliticcia Leggi su firenzepost (Di giovedì 14 gennaio 2021) Si apre unadi, che deve essere ancora ufficialmente formalizzata, dagli sbocchi ignoti. E si apre in modo inatteso, quando sembravano esserci tutte le condizioni per siglare la pace. A sera, aprendo il Consiglio dei ministri, il premier annuncia di aver informato il Quirinale eto il passo indietro di Bellanova e Bonetti. Ora, dice dal Pd Andrea Orlando, è giusto che, come chiede l'opposizione,riferisca in Parlamento ma aggiunge che l'esecutivo non può essere sostenuto da una nuova maggioranza raccogliticcia

lauraboldrini : Ma come può Italia Viva mandare all'aria un governo in piena emergenza sanitaria ed economica? È questo di cui ha b… - nzingaretti : Da Italia Viva un errore contro l’Italia. Noi abbiamo bisogno di investimenti, lavoro, sanità, di combattere la pan… - borghi_claudio : Ma quanti di quelli che dicono sempre andiamonellepiazzehhh siamomilionihhh hanno fatto UN tweet contro il governo… - GisGilbert : @diemmenovesei Anch'io preferirei un governo tecnico, lo ammetto. Ma ho molta paura che un governo tecnico per sua… - Mariang47614228 : RT @insistente_: La crisi di governo è in realtà una trattativa. La principale trattativa in corso è per il MES. #staseraitalia -