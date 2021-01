Governo, cosa succede? Da Delrio a Marcucci a Crimi: un ministero a ogni big per blindare la legislatura (Di mercoledì 13 gennaio 2021) ROMA Sotto le tracce di una crisi di Governo che solo ieri si è aperta con il ritiro della delegazione di Italia Viva e che potrebbe avere tempi lunghi, aumentano coloro che sperano di entrare... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 13 gennaio 2021) ROMA Sotto le tracce di una crisi diche solo ieri si è aperta con il ritiro della delegazione di Italia Viva e che potrebbe avere tempi lunghi, aumentano coloro che sperano di entrare...

matteosalvinimi : Chiediamo che domani Conte venga in Parlamento a spiegare che cosa sta succedendo: c'è ancora un governo? Se hanno… - matteosalvinimi : #Salvini: #Crisidigoverno? L'Italia non può andare avanti con questo teatrino per altri mesi. Qualunque cosa venga… - StefanoFeltri : come ai tempi del suo governo, @matteorenzi raccoglie più domande insieme poi sceglie a cosa rispondere... - lupiscitelli : @micheledalai Sì, ma a me la schizofrenia pare evidentemente. Se non ti va bene nulla, cosa lo voti a fare il piano… - IlRuralista : RT @CaesarTweet8: Questa è una di quelle sere in cui la destra italiana si dice vittoriosa per non si sa bene cosa, fingendo di ignorare ch… -